Експерти ISW, проаналізувавши заяви російського лідера Володимира Путіна на зустрічі з Радою президента РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РГП), дійшли висновку, що очільник Кремля створює умови для тривалої війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Під час зустрічі Путін зазначив, що “спецоперація” в Україні може бути “тривалим процесом”, а отримання нової території є вагомим результатом цього процесу для Росії.

Путін порівнював себе з російським царем Петром I, зазначивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке також воював Петро I.

“Таке звернення до російської імперської історії чітко описує поточні цілі Путіна в Україні як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін змушує російську внутрішню аудиторію очікувати затяжну, виснажливу війну в Україні, яка продовжує прагнути завоювання додаткових українських територій”, – наголосили експерти.

У російських пропагандистських ЗМІ позитивно зреагували на заяви Путіна.

Експерти додали, що вже раніше зазначали, що Кремль встановлює інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після жахливих невдач російських військ у забезпеченні та утриманні своїх основних цілей.

“Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями щодо припинення вогню чи переговорів. Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго припинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб відмовитись від своїх повних цілей, які, як він все ясніше висловлює, включають відновлення Російської імперії”, – резюмували в ISW.