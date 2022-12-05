Про це інформує CNN.
Відтепер протести заборонено в таких місцях, як урядові будівлі, університети, школи, поблизу церков, аеропортів і портів, залізничних станцій і життєво важливої інфраструктури.
Раніше мітинги забороняли проводити біля резиденцій президента, судів, в’язниць і оперативних служб.
Регіональна влада може додатково запровадити додаткові заборони на проведення акцій за “історичними, культурними та іншими об’єктивними ознаками суб’єкта”.
Загалом Путін підписав у понеділок майже 50 законів.
Своєю чергою, керівник проєкту “Підтримка політв’язнів. Меморіал” Сергій Давидіс у бесіді з The Insider зазначив, що ці заборони спрямовано проти одиночних пікетів, тому що всі інші акції без погодження і так практично ніде проводити не вдавалося.
Поодинокі пікети теоретично можна було проводити всюди, бо вони не потребують узгодження. І [такі поодинокі акції були безпечні для пікетувальника], якщо вони не потрапляли під “дискредитацію” збройних сил та під карантинні обмеження. Однак тепер простір можливостей проведення навіть одиночних пікетів звужено.
Раніше заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що президент Росії Володимир Путін не щирий щодо своїх “прагнень” мирних переговорів з Україною, оскільки одночасно із цими закликами він виводить війну на новий рівень “варварства”, лишаючи мирних жителів без електроенергії.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що санкційній тиск заважає Росії поповнювати запаси зброї. Він заявив, що обмеження змушують РФ платити все більшу ціну.
- Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.
- Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що РФ не має бути запрошена на “мирні” переговори, адже, перш ніж будувати нову архітектуру безпеки в Європі, країна-агресорка має зазнати нищівної поразки на полі бою.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попередив, що мирні переговори з росіянами в Україні можуть бути використані президентом РФ Володимиром Путіним для поповнення запасів його армії перед початком наступної атаки.