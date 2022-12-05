5 грудня президент РФ Володимир Путін ускладнив проведення акцій протесту в країні, підписавши новий закон, який забороняє проведення будь-яких мітингів у низці місць.

Про це інформує CNN.

Відтепер протести заборонено в таких місцях, як урядові будівлі, університети, школи, поблизу церков, аеропортів і портів, залізничних станцій і життєво важливої ​​інфраструктури.

Раніше мітинги забороняли проводити біля резиденцій президента, судів, в’язниць і оперативних служб.

Регіональна влада може додатково запровадити додаткові заборони на проведення акцій за “історичними, культурними та іншими об’єктивними ознаками суб’єкта”.

Загалом Путін підписав у понеділок майже 50 законів.

Своєю чергою, керівник проєкту “Підтримка політв’язнів. Меморіал” Сергій Давидіс у бесіді з The Insider зазначив, що ці заборони спрямовано проти одиночних пікетів, тому що всі інші акції без погодження і так практично ніде проводити не вдавалося.

Поодинокі пікети теоретично можна було проводити всюди, бо вони не потребують узгодження. І [такі поодинокі акції були безпечні для пікетувальника], якщо вони не потрапляли під “дискредитацію” збройних сил та під карантинні обмеження. Однак тепер простір можливостей проведення навіть одиночних пікетів звужено.

Раніше заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що президент Росії Володимир Путін не щирий щодо своїх “прагнень” мирних переговорів з Україною, оскільки одночасно із цими закликами він виводить війну на новий рівень “варварства”, лишаючи мирних жителів без електроенергії.