Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради у Telegram-каналі.

Ця ініціатива висвітлена в листі міністра оборони Росії Шойгу “Про можливість вирубки на землях оборони”, який адресований особисто президенту Росії Володимиру Путіну.

Згідно з документом, метою цього є отримання дозволу на тотальну вирубку українських “лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень”. Окупанти планують вирубувати дерева “будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини”.

Невикористану для потреб збройних сил РФ деревину продадуть, а кошти йтимуть на забезпечення російської окупаційної армії.

“Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності”, – наголошують представники ВРУ.