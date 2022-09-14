Згідно з джерелами британської інформаційної агенції Reuters, Дмитро Козак, заступник голови адміністрації президента РФ, який курує "українські питання" сказав Путіну, що, на його думку, мирна угода, яку він досяг з Україною, позбавила б Росію необхідності проводити широкомасштабну війну. Втім, російський лідер відхилив його домовленості.

Про це повідомляє Reuters.

До початку повномасштабної війни Путін неодноразово заявляв, що НАТО та його військова інфраструктура наближаються до кордонів РФ і що тепер Альянс готується залучити до себе й Україну. На думку Путіна, це нібито становило загрозу для Росії та змусило його відреагувати.

Попри те, що він буцімто підтримував переговори, Путін чітко дав зрозуміти, що поступки, про які домовився помічник (відмова України від вступу в НАТО), його не влаштовують. На тлі його планів про анексію українських територій угоду розірвали.

Відповідаючи на запитання Reuters щодо цієї інформації, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав: “Це не має абсолютно ніякого відношення до реальності. Такого ніколи не було”. Водночас Козак не відповів на запити про коментарі.

Михайло Подоляк, радник президента України, заявив, що Росія використала переговори як “димову завісу” для підготовки до свого вторгнення, проте він не відповів на питання про суть переговорів і не підтвердив, що було досягнуто попередньої домовленості. “Сьогодні ми чітко розуміємо, що російська сторона ніколи не була зацікавлена ​​в мирному врегулюванні”, — сказав Подоляк.

Два з трьох джерел сказали, що поштовх до завершення угоди стався відразу після вторгнення Росії 24 лютого. За кілька днів Козак вважав, що отримав згоду України на основні умови, яких прагнула Росія, і рекомендував Путіну підписати угоду.

“Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: дали йому зелене світло, він отримав угоду. Він її повернув. Все було скасовано. Путін просто змінив план на ходу”, — повідомило одне з джерел, близьких до російського керівництва.

Третє джерело заявило, що Козак таки запропонував угоду Путіну, але відхилив її безпосередньо перед вторгненням. Усі джерела попросили залишитися анонімними, щоб поділитися конфіденційною внутрішньою інформацією.

ДОВІДКА. Дмитро Козак — російський політик українського походження. Заступник керівника Адміністрації Президента Росії з 24 січня 2020 року. У квітні 2021 року заявив, що Росія знищить Україну. Також пригрозив, що якщо Київ “розв’яже бойові дії на Донбасі”, це буде означати кінець держави. Водночас він називав українських політиків “дітьми із сірниками”.