Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Під час візиту до Боснії британська міністерка, відповідаючи на питання про можливість зняття санкцій з РФ в обмін на розблокування експорту зерна з України, заявила, що Путін вимагає викупу від країн Заходу.

За її словами, російський президент використовує голод як зброю, попри те, що нестача продовольства торкнеться насамперед найбідніших людей у світі.

“Ми просто не можемо допустити цього. Путіну потрібно зняти блокаду з українського зерна”, — повідомила Ліз Трасс.

Водночас вона вважає неможливим зняття санкцій, що були запроваджені проти РФ через її військову агресію в Україні.

“Ми в жодному разі не можемо зняти санкції, бо це зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі”, — пояснила Трасс.

  • Раніше Трасс повідомляла, що Путіна потрібно перемогти, а не намагатись заспокоїти.
  • Водночас Кулеба не вірить у можливість деблокади Чорного моря силами НАТО.