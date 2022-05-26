Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що президент РФ Володимир Путін змушує світ сплатити викуп за розблокування експорту з України.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Під час візиту до Боснії британська міністерка, відповідаючи на питання про можливість зняття санкцій з РФ в обмін на розблокування експорту зерна з України, заявила, що Путін вимагає викупу від країн Заходу.

За її словами, російський президент використовує голод як зброю, попри те, що нестача продовольства торкнеться насамперед найбідніших людей у світі.

“Ми просто не можемо допустити цього. Путіну потрібно зняти блокаду з українського зерна”, — повідомила Ліз Трасс.

Водночас вона вважає неможливим зняття санкцій, що були запроваджені проти РФ через її військову агресію в Україні.

“Ми в жодному разі не можемо зняти санкції, бо це зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі”, — пояснила Трасс.