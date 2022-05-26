Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Під час візиту до Боснії британська міністерка, відповідаючи на питання про можливість зняття санкцій з РФ в обмін на розблокування експорту зерна з України, заявила, що Путін вимагає викупу від країн Заходу.
За її словами, російський президент використовує голод як зброю, попри те, що нестача продовольства торкнеться насамперед найбідніших людей у світі.
“Ми просто не можемо допустити цього. Путіну потрібно зняти блокаду з українського зерна”, — повідомила Ліз Трасс.
Водночас вона вважає неможливим зняття санкцій, що були запроваджені проти РФ через її військову агресію в Україні.
“Ми в жодному разі не можемо зняти санкції, бо це зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі”, — пояснила Трасс.
- Раніше Трасс повідомляла, що Путіна потрібно перемогти, а не намагатись заспокоїти.
- Водночас Кулеба не вірить у можливість деблокади Чорного моря силами НАТО.