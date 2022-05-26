Про це повідомляє британська щоденна газета Telegraph.

“Російську агресію не можна утихомирити. На неї необхідно відповідати силою. Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України воєнною допомогою та санкціями. Ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу”, – зазначила Трасс.

Вона вимагає від Заходу збільшення постачання зброї Україні та посилення санкцій проти РФ.

Міністерка зауважила, що спроби “заспокоїти” агресора схожі на політику компромісів уряду Великої Британії 30-х років щодо нацистської Німеччини.

Трасс нагадала, що “політика потурання агресору” призвела до деградації Версальської системи, суттєвої зміни балансу сил у Європі, послаблення геополітичних позицій Великої Британії та Франції, і, як результат, посилення Німеччини.

Водночас голова МЗС зауважила, що необхідно зробити висновки з історії, коли Путін напав на Грузію, Крим та на частину Донецької і Луганської областей, попередньо досягши різних поступок від Заходу.

 “Ми не повинні дозволити, щоб в Україні розвинувся затяжний і все більш болісний конфлікт”, – наголосила Трасс.