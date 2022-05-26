Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс переконана, що російського лідера Путіна необхідно перемогти, натомість спроби "утихомирити" агресора вважає небезпечними.

Про це повідомляє британська щоденна газета Telegraph.

“Російську агресію не можна утихомирити. На неї необхідно відповідати силою. Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України воєнною допомогою та санкціями. Ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу”, – зазначила Трасс.

Вона вимагає від Заходу збільшення постачання зброї Україні та посилення санкцій проти РФ.

Міністерка зауважила, що спроби “заспокоїти” агресора схожі на політику компромісів уряду Великої Британії 30-х років щодо нацистської Німеччини.

Трасс нагадала, що “політика потурання агресору” призвела до деградації Версальської системи, суттєвої зміни балансу сил у Європі, послаблення геополітичних позицій Великої Британії та Франції, і, як результат, посилення Німеччини.

Водночас голова МЗС зауважила, що необхідно зробити висновки з історії, коли Путін напав на Грузію, Крим та на частину Донецької і Луганської областей, попередньо досягши різних поступок від Заходу.