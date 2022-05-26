Про це повідомляє британська щоденна газета Telegraph.
“Російську агресію не можна утихомирити. На неї необхідно відповідати силою. Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України воєнною допомогою та санкціями. Ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу”, – зазначила Трасс.
Вона вимагає від Заходу збільшення постачання зброї Україні та посилення санкцій проти РФ.
Міністерка зауважила, що спроби “заспокоїти” агресора схожі на політику компромісів уряду Великої Британії 30-х років щодо нацистської Німеччини.
Трасс нагадала, що “політика потурання агресору” призвела до деградації Версальської системи, суттєвої зміни балансу сил у Європі, послаблення геополітичних позицій Великої Британії та Франції, і, як результат, посилення Німеччини.
Водночас голова МЗС зауважила, що необхідно зробити висновки з історії, коли Путін напав на Грузію, Крим та на частину Донецької і Луганської областей, попередньо досягши різних поступок від Заходу.
“Ми не повинні дозволити, щоб в Україні розвинувся затяжний і все більш болісний конфлікт”, – наголосила Трасс.
- Нагадаємо, фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив під час свого виступу у Давосі, що напад РФ на Україну, імовірно, став початком Третьої світової війни, тож найкращий спосіб зберегти вільну цивілізацію — перемога Заходу над силами Путіна.
- Раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що РФ залишиться загрозою миру в Європі навіть після припинення вогню в Україні.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для поновлення переговорів РФ має відійти до кордонів 24 лютого.
- 23 травня за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу брали участь у другому засіданні Контактної групи з оборони України – “Рамштайн-2”. Серед 20 країн, котрі вже оголосив про нову допомогу, Данія зобов’язалася надіслати Україні протикорабельні ракетні комплекси Harpoon, натомість Чехія пропонує ударні гелікоптери, ракетні системи і танки.