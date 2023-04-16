Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.
За даними аналітиків, використання військовослужбовців в якості кандидатів на виборах – типове явище для країни, яка перебуває у стані війни, незалежно від чесності і важливості цих виборів. Проте в Кремлі, ймовірно, вирішили залучати кандидатів-військових в набагато більших масштабах, ніж це зазвичай буває у воюючих країнах.
Як повідомляється, Кремль, ймовірно, прагне заручитися підтримкою військових виборців і членів їх сімей, щоб зробити “Єдину Росію” головною політичною партією провоєнного руху.
За оцінками ISW, це не є ознакою підготовки Росії до нової ескалації на фронті. Згідно з даними аналітиків, це навпаки вказує на прагнення влади зберегти за собою підтримку російської ультранаціоналістичної спільноти без прямого виконання їхніх вимог.
- Фахівці Інституту вивчення війни прокоментували есе очільники ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина – яке він опублікував напередодні – у якому він зазначає, що майбутній контрнаступ України, найімовірніше, буде успішним, а не провальним. Водночас, на його думку, поразка Росії призведе до сплеску патріотизму у росіян та дозволить російській нації пройти “вогневе хрещення, необхідне, щоб вийти переможцем і перемогти Україну”.