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Путін визнав, що Росії не вистачає зброї та безпілотників

Російські війська відчувають нестачу озброєння, тоді як Україна отримує підтримку від своїх західних союзників.

Середа, 14 червня 2023, 11:06
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Джерело: Politico

Президент Росії Володимир Путін попередив, що його військам не вистачає військової техніки, необхідної для перемоги у війні в Україні. Водночас він наголосив, що РФ нарощує виробництво зброї, щоб заповнити цю прогалину.

Виступаючи 13 червня на зустрічі провоєнних блогерів у Кремлі, Путін визнав, що “під час “спеціальної військової операції” стало зрозуміло, що багато чого не вистачає — високоточні боєприпаси, засоби зв’язку, літаки, безпілотники тощо”.

“У нас вони є, але, на жаль, у нас їх недостатньо. Окрім безпілотників, потрібна сучасна протитанкова зброя, потрібні сучасні танки”, – сказав він.

Водночас Путін заявив, що виробництво бойової зброї зросло майже втричі, а найбільш затребуваної техніки – у десять разів.

Дефіцит високоточних боєприпасів перешкодив повномасштабному вторгненню Росії, не дозволяючи російським військовим вражати стратегічні цілі на відстані.

Натомість росіяни запустили шквал із погано керованих безпілотників, таких як іранський “Шахед-129”, і навіть вдалися до використання морських ракет для атак на житлові будинки.

У звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованому в квітні, було встановлено, що західні санкції перешкоджають Росії постачати компоненти, необхідні для виробництва передової зброї.

“У той час, як якість військової техніки, яку використовує українська армія, продовжує покращуватися завдяки допомозі Заходу, якість російської зброї продовжує погіршуватися”, – мовилось в аналізі.

  • 13 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, який міститиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, амуніцію та транспортні засоби.
  • 13 червня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Мовиться про радари, зенітні гармати та значну кількість боєприпасів.
Теги: Війна в Україні, Володимир Путін, озброєння Росії, російсько-українська війна, Росія, Україна

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