13 червня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Мовиться про радари, гармати та значну кількість боєприпасів.

Джерело: SkyNews

Про це повідомили на зустрічі міністрів оборони Joint Expeditionary Force.

Зазначається, що озброєння вартістю 92 млн фунтів стерлінгів (близько 116 млн доларів) закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

У заяві мовиться, що озброєння підвищить здатність України “захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та персонал на передовій”.

Пакет міститиме радар для захисту від російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів”.

Joint Expeditionary Force – це експедиційний корпус із кількох країн під головуванням Великої Британії. До нього за потреби можуть долучатися Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Зауважимо, раніше глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що під час наступного засідання очільників оборонних відомств держав-союзниць України у форматі “Рамштайн”, запланованого на 15 червня, сторони обговорять деталі “літакової коаліції”.

5 червня під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що перші групи пілотів вже відібрані для навчання на винищувачах у Великій Британії.

Як повідомляли #Букви, на початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

Українські пілоти можуть розпочати підготовку до керування винищувачами F-16 американського виробництва вже цього літа, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. Це стане першим кроком на шляху до постачання Києву потужних літаків для протистояння Росії.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.