Джерело: SkyNews
Про це повідомили на зустрічі міністрів оборони Joint Expeditionary Force.
Зазначається, що озброєння вартістю 92 млн фунтів стерлінгів (близько 116 млн доларів) закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.
У заяві мовиться, що озброєння підвищить здатність України “захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та персонал на передовій”.
Пакет міститиме радар для захисту від російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів”.
Joint Expeditionary Force – це експедиційний корпус із кількох країн під головуванням Великої Британії. До нього за потреби можуть долучатися Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.
Зауважимо, раніше глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що під час наступного засідання очільників оборонних відомств держав-союзниць України у форматі “Рамштайн”, запланованого на 15 червня, сторони обговорять деталі “літакової коаліції”.
5 червня під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що перші групи пілотів вже відібрані для навчання на винищувачах у Великій Британії.
Як повідомляли #Букви, на початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.
Українські пілоти можуть розпочати підготовку до керування винищувачами F-16 американського виробництва вже цього літа, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. Це стане першим кроком на шляху до постачання Києву потужних літаків для протистояння Росії.
22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив кількість радянських винищувачів МіГ-29, які Україна отримала від Варшави.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
- За інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном.
- 12 червня координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати найближчим часом оголосять про наступний пакет військової допомоги Україні.