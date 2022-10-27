27 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, що до загострення ситуації навколо України призвели "кроки колективного Заходу". Проте зауважив, що краще якнайскоріше розпочати перемовини заради "спільного майбутнього". Він також спростував власні погрози щодо застосування ядерної зброї, зазначаючи, що у цьому "немає сенсу".

Про це йшлося під час його виступу на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу “Валдай”.

Російський диктатор зазначив, що загострення подій призвело до масштабної кризи, зокрема і в економічній та гуманітарній сфері.

Так, Путін впевнений, що у 2014 році втікач Янукович фактично передав владу, проте Захід все одно влаштував переворот, щоб показати, хто в хаті господар: “усім сидіти на попі рівно, не крякати”, прокоментував він.

За його словами, у минулі кілька років Захід зробив низку кроків, котрі привели до загострення військово-політичної ситуації.

“Вони завжди грають на загострення. Це і розпалювання війни в Україні, це провокації навколо Тайваню, і дестабілізація світового продовольчого та енергетичного ринків”, – йшлося під час виступу.

Щобільше, президент країни-агресорки, що протягом лише минулих 20 років вчинила декілька озброєних нападів на сусідні країни, заявив, що це насправді Захід “заперечує суверенітет країн і народів, самобутність і унікальність, та взагалі не рахується з інтересами інших держав”.

Водночас він намагався запевнити, що РФ не потрібен ядерний удар по Україні, мовляв, у цьому немає сенсу — “ні політичного, ні військового”. На його переконання, “метушня навколо ядерних загроз примітивна, це Захід шукає додаткових аргументів для протистояння РФ”.

Утім, вже вкотре російський президент намагався видати “бажане за дійсність”, наголошуючи, що нібито є історичний факт, що свідчить про так звану “єдність” українців та росіян. А те, що зараз відбувається між РФ та Україною, назвав “громадянською війною”.

Під час свого виступу Путін вкотре поскаржився, що РФ пропонувала спільно зміцнювати довіру і вибудовувати систему колективної безпеки, проте Захід знову відкинув пропозиції Кремля.

Та, попри це, російський лідер переконаний, що рано чи пізно і новим центрам багатополярного світоустрою, і Заходу “доведеться почати рівноправну розмову про спільне майбутнє”. За його словами, чим раніше це відбудеться, там краще, аби далі не накопичувати “тягар проблем, які всіх розчавлять, натомість знайти, нехай і не ідеальні, але рішення, що працюють, що здатні зробити світ стабільнішим і безпечнішим”.

Згадав лідер росіян і про економічну ситуацію своєї країни. Так, він намагався запевнити, що “російська економіка адаптувалася до нових умов”, далі розвиватиметься “на більш стійкій та суверенній платформі”.