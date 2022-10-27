Про це йшлося під час його виступу на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу “Валдай”.
Російський диктатор зазначив, що загострення подій призвело до масштабної кризи, зокрема і в економічній та гуманітарній сфері.
Так, Путін впевнений, що у 2014 році втікач Янукович фактично передав владу, проте Захід все одно влаштував переворот, щоб показати, хто в хаті господар: “усім сидіти на попі рівно, не крякати”, прокоментував він.
За його словами, у минулі кілька років Захід зробив низку кроків, котрі привели до загострення військово-політичної ситуації.
“Вони завжди грають на загострення. Це і розпалювання війни в Україні, це провокації навколо Тайваню, і дестабілізація світового продовольчого та енергетичного ринків”, – йшлося під час виступу.
Щобільше, президент країни-агресорки, що протягом лише минулих 20 років вчинила декілька озброєних нападів на сусідні країни, заявив, що це насправді Захід “заперечує суверенітет країн і народів, самобутність і унікальність, та взагалі не рахується з інтересами інших держав”.
Водночас він намагався запевнити, що РФ не потрібен ядерний удар по Україні, мовляв, у цьому немає сенсу — “ні політичного, ні військового”. На його переконання, “метушня навколо ядерних загроз примітивна, це Захід шукає додаткових аргументів для протистояння РФ”.
Утім, вже вкотре російський президент намагався видати “бажане за дійсність”, наголошуючи, що нібито є історичний факт, що свідчить про так звану “єдність” українців та росіян. А те, що зараз відбувається між РФ та Україною, назвав “громадянською війною”.
Під час свого виступу Путін вкотре поскаржився, що РФ пропонувала спільно зміцнювати довіру і вибудовувати систему колективної безпеки, проте Захід знову відкинув пропозиції Кремля.
Та, попри це, російський лідер переконаний, що рано чи пізно і новим центрам багатополярного світоустрою, і Заходу “доведеться почати рівноправну розмову про спільне майбутнє”. За його словами, чим раніше це відбудеться, там краще, аби далі не накопичувати “тягар проблем, які всіх розчавлять, натомість знайти, нехай і не ідеальні, але рішення, що працюють, що здатні зробити світ стабільнішим і безпечнішим”.
Згадав лідер росіян і про економічну ситуацію своєї країни. Так, він намагався запевнити, що “російська економіка адаптувалася до нових умов”, далі розвиватиметься “на більш стійкій та суверенній платформі”.
- Російській владі надалі буде все складніше відокремлювати громадян РФ від наслідків, розв’язаною ними війною в Україні.
- Останні заяви президента РФ Володимира Путіна свідчать про те, що він не зацікавлений у мирних перемовинах з Україною, а навпаки, ще досі прагне досягти своїх цілей: здобути воєнну перемогу та змінити діючу українську владу.
- Протягом багатьох місяців російський президент Володимир Путін очікував та спостерігав, сподіваючись на розрив чудового вашингтонського консенсусу, створеного президентом Джо Байденом щодо необхідності зробити все можливе для захисту демократії в Україні.