Президент РФ Володимир Путін заявив, що західні держави провокують конфлікти у світі, у той час, коли Росія будує "демократичний світ". У війні в Україні він звинуватив Сполучені Штати.

Про це повідомляє CNN.

Голова країни-агресора наголосив, що “ситуація в Україні” свідчить про те, що Сполучені Штати намагаються затягнути цей конфлікт. І вони діють точно так само, розпалюючи конфлікти в Азії, Африці та Латинській Америці”, – сказав Путін.

На його думку”глобалістські еліти” Заходу намагаються відвернути увагу своїх громадян від гострих соціально-економічних проблем у своїх країнах, зокрема від падіння рівня життя, безробіття, злиднів, деіндустріалізації. Путін вважає, що західні еліти хочуть перекласти власні провали на Росію та Китай, а останні, за його словами, не підкоряються “диктату наднаціональних еліт” і будують свою суверенну політику. Російський лідер додав, аби приховати всі недоліки, захід провокує конфлікти у світі та створив проєкт “антиросія”.

“Тим самим вони всіма силами намагаються зберегти гегемонію, що вислизає з їхніх рук, владу, намагаються утримати країни та народи в лещатах неоколоніального за своїм характером порядку. Їхня гегемонія означає стагнацію для всього світу, для всієї цивілізації, мракобісся і скасування культури, неоліберальний тоталітаризм. Для утримання своєї гегемонії їм потрібні конфлікти. Саме тому вони приготували народу України долю гарматного м’яса, реалізували проєкт “антиросія”, заплющували очі на поширення неонацистської ідеології, на масові вбивства мешканців Донбасу, накачували та продовжують накачувати київський режим озброєннями, у тому числі важкими”, — сказав Путін.

За словами диктатора, РФ лише будує “демократичніший світ, де гарантовані права всіх народів”, а також разом із союзниками, партнерами та однодумцями “удосконалюватиме чинні механізми міжнародної безпеки й створюватиме нові, зміцнюватиме свої збройні сили та інші структури безпеки, здійснюватиме інші кроки для побудови більш демократичного світу, де гарантовані права всіх народів та культурно-цивілізаційна різноманітність”.