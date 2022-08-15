Про це повідомило ВВС.
Лист відправили з нагоди Дня визволення Кореї. У ньому зазначено про розширення двосторонніх відносин, які б відповідали інтересам двох країн.
Північнокорейський лідер надіслав зворотний лист. Він запевнив, що дружба між РФ та КНДР була “викувана в антияпонській війні”. За його словами, “століття за століттям” вона зміцнювалася і розвивалася.
Кім Чен Ин зазначив про стратегічне і тактичне співробітництво. Він наголосив, що воно “було виведено на нову високу стадію на спільному фронті для придушення військової загрози та провокацій ворожих сил”.
У Північній Кореї не назвали конкретні “ворожі сили”. Раніше термін використовували для позначення США та їхніх союзників.
Додамо, що КНДР визнала так звану “незалежність” квазіутворень “ЛДНР”. Після цього кроку Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю.
- У Північній Кореї прокоментували рішення Києва розірвати дипломатичні відносини з Пхеньяном. У КНДР впевнені, що Україна не має права говорити щось про суверенітет, оскільки підтримує дії США проти Північної Кореї.
- Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його армія готова до будь-якого військового конфлікту зі Сполученими Штатами.
- Ватажок проросійських бойовиків у “Донецькій народній республіці” Денис Пушилін заявив про перемовини псевдореспубліки із Північною Кореєю. За його словами, у “ДНР” сподіваються на робочу силу з КНДР, яка відновлюватиме “республіку”.