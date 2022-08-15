Президент РФ Володимир Путін заявив, що буде розширювати "всебічні та конструктивні двосторонні відносини" з КНДР. Відповідний лист він відправив до лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це повідомило ВВС.

Лист відправили з нагоди Дня визволення Кореї. У ньому зазначено про розширення двосторонніх відносин, які б відповідали інтересам двох країн.

Північнокорейський лідер надіслав зворотний лист. Він запевнив, що дружба між РФ та КНДР була “викувана в антияпонській війні”. За його словами, “століття за століттям” вона зміцнювалася і розвивалася.