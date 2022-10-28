ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина шукає найманців для формування та/або доукомплектування підрозділів, які можуть вести бойові дії у повітрі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У звіті мовиться, що найманці ПВК “Вагнер”, ймовірно, продовжують розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщують складнішу техніку нарівні зі звичайними російськими військовими.

Російський військовий оглядач повідомив, що “Група Вагнера” набирає солдат для формування та/або поповнення екіпажів зенітно-ракетних комплексів “Панцир-С1”, ЗРК С-300, гелікоптерів і штурмовиків, фахівців з радіоелектронної боротьби.

Аналітики зауважили, що найманці ПВК “Вагнер” на даний час не були помічені у застосуванні бойових літаків, однак це може змінитись, адже війська РФ дедалі більше сподіваються саме на сили ПВК.

Окрім цього, російські джерела та BBC підтвердили існування принаймні одного авіаційного загону “Вагнера”, який керував літаками Су-25, що діяли на сході України у травні 2022 року.

Відомо також, що підрозділи “Вагнера” використовували французький легкий транспортний гелікоптер в операціях у Центральноафриканській Республіці у 2021 році.

Російський військовий оглядач зауважив, що придбання “Вагнером” бойових літаків свідчить про те, що ПВК є “прикладом контрактної армії, до якої всі ці роки прагнуло міністерство оборони Росії”.