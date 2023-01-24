Петро Порошенко, який зараз перебуває в Брюсселі, повідомив, що Україна найближчим часом отримає західні танки.

Про це повідомляє “Європейська Солідарність”.

За словами Порошенка, постачання танків ніколи нікому не здавалося неймовірним. Україна і ЗСУ зараз виконують роль 5-ї статті Північноатлантичної угоди. Збройні Сили України, а не 5 стаття, захищають країни-члени НАТО. Це інтерес не тільки України, але й країн-членів НАТО забезпечити збільшення ефективності дій.

“Зараз вже переданий офіційний запит Польщі на постачання нам 14 танків Leopard. Ми очікуємо, що вже ліченими годинами, навіть не днями, вимірюється рішення про надання дозволу Польщі. Ми не виключаємо, що Польща взагалі протягом певного часу прийме рішення закупити інші танки включно з корейськими і передати нам більшу кількість танків Leopard, які знаходяться на озброєнні Польщі”, – заявив Порошенко.

Також п’ятий президент України наголошує, що наступ є неефективний без засобів повітряного захисту. Тому питання про ракети та винищувачі були головними. “А танки – я стверджую – Leopard найближчим часом будуть в Україні, і не лише з Польщі, і не лише Leopard”, – зазначив Порошенко.

Керівник партії “Європейська Солідарність” наголошує, що наступний Рамштайн розпочнеться з обговорення питань щодо F-16, літаків-винищувачів, штурмових гелікоптерів, збільшення радіусу дії HIMARS, ракет підвищеного радіусу дії до 700 км, включно з ATACMS.

Окрім цього, Порошенко додає, що необхідно забезпечити засобами наступу і оборони Збройні Сили, включно з гранатометами, системами радіоелектронної боротьби, стратегічними безпілотниками.

“Ми мали дуже предметну, дуже конкретну розмову, і я думаю що вона найближчим часом принесе свої результати”, – коментує Порошенко.