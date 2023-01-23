Про це інформує Петро Порошенко у Facebook.

Петро Порошенко наголосив на вдячності Альянсу за за потужну військову та політичну допомогу Україні, однак, він переконаний: НАТО має пришвидшити розгляд офіційної заяви України. П’ятий президент переконаний: “з Україною НАТО стане і сильнішим, і безпечнішим, і авторитетнішим не лише в регіоні, а й у світі”. Він додав, що чекати перемоги над РФ не потрібно: цей крок є необхідним саме зараз. І саме членство в НАТО є ключовою складовою перемоги:

“Для мене є категорично неприйнятною позиція: давайте, коли Україна переможе, тоді відкриють двері для України в НАТО. Ні! Бо саме членство України в НАТО і є ключовою складовою і для нашої перемоги, і для миру на українських умовах. І миру без членства України в НАТО не буде. І це мають зрозуміти всі. І це те, що я сьогодні намагався донести і доніс”.

Він також наголосив на необхідності надати Україні бронетехніку та винищувачі перш ніж РФ використає нову хвилю мобілізації. Підтримка ЗСУ та забезпечення міжнародної солідарності країн проти РФ – це найважливіше на сьогодні завдання.

Порошенко попросив не обмежуватися лише танками “Леопард”, а й надати винищувачі F-16 й іншу новітню зброю:

“Питання збільшення радіусу дії для ракет, які постачаються Україні, включаючи ATACMS – це також питання сьогоднішнього дня. І ми маємо їх отримати зараз і вже. Для того, щоб ефективно забезпечити контрнаступ”.