російсько-українська війна
21:07 Членство України в НАТО і є ключовою складовою нашої перемоги – Порошенко
20:57 «Аватар: Шлях води» став шостим фільмом, який зібрав у прокаті 2 млрд доларів
19:27 У Норвегії затримали колишнього командира ПВК «Вагнер», котрий шукав притулку після втечі з РФ
18:55 У Чорному морі росіяни утримують три носії «Калібрів»
18:26 У межах навчання від Google понад 17 тисяч українців отримали знання та практичні навички
17:14 У НАБУ заявили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продуктів для ЗСУ ще до публікації в ЗМІ
16:53 У ЄС домовилися надати додаткову допомогу Україні обсягом 500 млн євро — Reuters
16:24 У Нью-Йорку встановили інсталяцію з соняшників до Дня Соборності України
15:48 Глава Міноборони прокоментував скандал щодо закупівлі продуктів для ЗСУ
15:05 Естонія вирішила вислати посла Росії
14:36 «Путіна лікують найкращі західні медики, тому він досі живий» — заступник начальника розвідки
14:07 Зірка «Гри престолів» Емілія Кларк уникає перегляду приквела телесеріалу – «Дому дракона»
13:22 Росія вислала посла Естонії через зниження рівня дипломатичних відносин
13:00 СБУ передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання ЛНР та ДНР
12:32 Наприкінці січня погода в Україні зміниться: прогноз синоптика
12:31 В енергосистемі збільшився дефіцит: аварійні відключення запроваджено у п’яти областях — «Укренерго»
12:03 Стрілянина та самогубство: як пройшло святкування китайського Нового року в Каліфорнії?
11:58 У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину, кинув гранату у правоохоронців і підірвав боєприпаси у квартирі: його затримано
11:22 Російський фрегат «Горшков» з гіперзвуковою крилатою ракетою «Циркон» візьме участь у спільних навчаннях з ВМС Китаю і ПАР 
10:45 СБУ затримала російського агента, який хотів влаштуватися до Сумської ОВА
10:25 На східному фронті загинули троє партійців «Євросолідарності»
09:58 Інститут вивчення війни: Пригожин вимагає від Кремля офіційного визнання групи «Вагнера» в Росії
09:24 Харківщина: внаслідок обстрілу населених пунктів загинула жінка
08:12 «Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці» – посол Естонії на власному прикладі закликає інші держави допомагати Україні
07:50 Дніпропетровщина: вночі росіяни обстріляли Нікопольський район з «Градів» та «Ураганів»

Членство України в НАТО і є ключовою складовою нашої перемоги – Порошенко

Сьогодні у Брюсселі українська делегація разом з Петром Порошенком відвідала засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО. зокрема з Генсеком Північноатлантичного Альянсу, Єнсом Столтенбергом. о

Понеділок, 23 січня 2023, 21:07
Підтримати

Про це інформує Петро Порошенко у Facebook.

Петро Порошенко наголосив на вдячності Альянсу за за потужну військову та політичну допомогу Україні, однак, він переконаний: НАТО має пришвидшити розгляд офіційної заяви України. П’ятий президент переконаний: “з Україною НАТО стане і сильнішим, і безпечнішим, і авторитетнішим не лише в регіоні, а й у світі”. Він додав, що чекати перемоги над РФ не потрібно: цей крок є необхідним саме зараз. І саме членство в НАТО є ключовою складовою перемоги:

Для мене є категорично неприйнятною позиція: давайте, коли Україна переможе, тоді відкриють двері для України в НАТО. Ні! Бо саме членство України в НАТО і є ключовою складовою і для нашої перемоги, і для миру на українських умовах. І миру без членства України в НАТО не буде. І це мають зрозуміти всі. І це те, що я сьогодні намагався донести і доніс”.

Він також наголосив на необхідності надати Україні бронетехніку та винищувачі перш ніж РФ використає нову хвилю мобілізації. Підтримка ЗСУ та забезпечення міжнародної  солідарності країн проти РФ – це найважливіше на сьогодні завдання. 

Порошенко попросив не обмежуватися лише танками “Леопард”, а й надати винищувачі F-16 й іншу новітню зброю:

“Питання збільшення радіусу дії для ракет, які постачаються Україні, включаючи ATACMS – це також питання сьогоднішнього дня. І ми маємо їх отримати зараз і вже. Для того, щоб ефективно забезпечити контрнаступ”. 

Теги: вступ до НАТО, НАТО, Петро Порошенко, Північноатлантичний альянс, Порошенко, Брюссель

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook