Верховна Рада України сьогодні на засіданні прийняла за основу і в цілому законопроєкт № 3636 "Про внесення змін до розділу II" Прикінцеві положення" закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавирусной хвороби (COVID-19) "(щодо продовження терміну дії в зв'язку з загрозою зростання захворюваності населення коронавирусной хвороби (COVID -19).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ за основу підтримали 309 депутатів, а в цілому – 311.

“Проєкт закону розроблений з метою з метою забезпечення доступу хворих на коронавірусну хворобу громадян до ліків та запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) серед населення України”, – йдеться в пояснювальній записці.

З прийняттям документа термін дії Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)” від 30 березня №539-ІХ продовжено до 2021 року.

Зазначений закон дозволив лікувати тих, хто заразився коронавірусом, незареєстрованими ліками, які рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів, країн – членів ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Крім того, закон №539-ІХ дозволяє використовувати зареєстровані медикаменти за показаннями, не зазначеним в інструкції для медзастосування при наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусу.