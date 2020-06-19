Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ за основу підтримали 309 депутатів, а в цілому – 311.
“Проєкт закону розроблений з метою з метою забезпечення доступу хворих на коронавірусну хворобу громадян до ліків та запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) серед населення України”, – йдеться в пояснювальній записці.
З прийняттям документа термін дії Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)” від 30 березня №539-ІХ продовжено до 2021 року.
Зазначений закон дозволив лікувати тих, хто заразився коронавірусом, незареєстрованими ліками, які рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів, країн – членів ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю для лікування COVID-19 у відповідній країні.
Крім того, закон №539-ІХ дозволяє використовувати зареєстровані медикаменти за показаннями, не зазначеним в інструкції для медзастосування при наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусу.
- 30 березня Верховна Рада прийняла законопроект, який дозволяє використовувати в Україні незареєстровані, але рекомендовані офіційними органами ряду країн (у тому числі Китаю та США) ліки для лікування COVID-19.