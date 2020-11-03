Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про право українців змінювати по батькові.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2450 проголосували 259 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, наразі законодавство України дозволяє фізичній особі змінювати ім’я або прізвище, однак “прямо не передбачає право особи змінювати на свій розсуд своє по батькові”.

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які повинні дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та ім’я (що вже передбачено законодавством), а й по батькові.

Згідно з проєктом закону: • Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, ім’я або по батькові. • Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити прізвище, ім’я або по батькові за згодою батьків. • У разі якщо над особою, яка досягла 14 років, встановлено опіку, зміна прізвища, імені та по батькові здійснюється за згодою піклувальника.

Також передбачено право громадянина від 14 років змінити по батькові за згодою одного з батьків (якщо другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав, відомості про нього виключено з актового запису про народження або якщо відомості про чоловіка як про батька внесені до актового запису про народження за заявою матері).

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини

Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року.