Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5463 про введення декларативної моделі реєстрації місця проживання через Інтернет.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ підтримали 238 народних депутатів.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що зміна місця реєстрації — одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг. Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі.

“Цей законопроєкт змінює філософію реєстрації місця проживання. Вона буде декларативною — людина просто у застосунку або на порталі Дія зможе вказати адресу, за якою фактично проживає, і отримати підтвердження від власника житла. Жодних папірців чи походів у ЦНАП. Для того, щоб держава розуміла, де людина зареєстрована, існують електронні реєстри, а не ксерокопії”, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема оформити прописку тепер можна за однією заявою, яку мають розглянути та обробити за 24 години.

Для цього на порталі Дія потрібно вибрати пункт “Реєстрація місця проживання” й заповнити заяву. Власник житла, де ви мешкаєте, зможе підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з’являться в реєстрі, зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично.

Наголошується, що місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де ви проживаєте.

Також реєстрація тепер не впливатиме на отримання послуг — оформлювати пенсію, документи чи отримувати медичну допомогу можна буде, не прив’язуючись до місця реєстрації.

У Мінцифри додали, що зараз зміна місця реєстрації онлайн працює в 7 містах в експериментальному форматі. Прийняття законопроєкту масштабує послугу на всю Україну.