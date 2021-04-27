Верховна Рада схвалила за основу зміни до Податкового кодексу щодо удосконалення правового регулювання страхування сільгосппродукції з державною підтримкою.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За схвалення відповідного законопроєкту №5104 у першому читанні проголосували 286 депутатів.

Закон визначає механізм надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування сільськогосподарської продукції.

Проєктом вносяться зміни до Податкового кодексу, якими зокрема збільшено ставку податку на дохід за договорами податку страхування сільськогосподарської продукції на 0,5 відсоткових пункти (до 3,5%) з метою спрямування цих коштів на підтримку страхування сільгосппродукції.

Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів (премій) пропонується визначити на рівні до 60 відсотків, зважаючи на практику попередніх періодів дії аналогічних програм підтримки. Водночас передбачено, що конкретний розмір компенсації буде визначатися виходячи із можливостей державного бюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.

Передбачаються також зміни до закону “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”.

Зокрема скасовується положення про страхування сільгосппродукції через Аграрний страховий пул, який не був прозорим фільтром для професійного та відкритого відбору страховиків.

Натомість законопроєкт висуває чіткі вимоги до страхових компаній і контроль за ними, забезпечує прозорість і транспарентність.

Страхування агропродукції з держпідтримкою впроваджуватиметься вже цього року. З цією метою в держбюджеті передбачені 672 млн грн.