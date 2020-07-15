За проєкт закону № 3642 проголосував у першому читанні 321 нардеп, повідомляє кореспондент #Букв.
Так, у список поважних причин відсутності нардепів входять наступні:
• виконання народним депутатом у цей час доручень Верховної Ради, голови ВР, комітету;
• відрядження, участь у заходах, що здійснюються в рамках роботи постійних делегацій;
• тимчасова непрацездатність;
• отримання послуг у сфері охорони здоров’я (згідно з медичним висновком);
• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв’язку з народженням дитини, відпустка по догляду за дитиною, відпустка у зв’язку з одруженням, відпустка у зв’язку зі смертю рідних, інші обставини, коли, згідно із законодавством, працівнику надається відпустка;
• документально підтверджені транспортні перешкоди.
Також допускаються й інші поважні причини відсутності народного депутата, “пов’язані з реалізацією прав і виконанням обов’язків” (про них нардеп повинен повідомити завчасно).
У чинному зараз списку поважних причин немає, наприклад, пункту про отримання послуг у сфері охорони здоров’я, про відрядження, а також не прописано виконання доручень голови ВР і комітетів.