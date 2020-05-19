Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає справляння державного збору за кожного пасажира, котрий відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в українські аеропорти.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 2424 підтримали 237 нардепів.

Він передбачає внесення змін до Повітряного кодексу України.

Вказаний законопроєкт:

• закріплює на законодавчому рівні поняття “державний збір із суб’єкта авіаційної діяльності”;

• доповнює Повітряний кодекс України статтею 121, якою визначаються особливості справляння державного мита за кожного пасажира і за кожну тонну вантажу;

• встановлює відповідальність за порушення порядку або термінів сплати державних зборів з суб’єктів авіаційної діяльності.

“Державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України, – обов’язковий неподаткових платіж до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність”, – йдеться в тексті законопроєкту.

Документом передбачено, що державний збір не стягуватиметься у випадках:

• перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

• перевезень гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету Міністрів;

• польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших інцидентів, санітарних авіарейсів (в тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого);

• перевезень пасажирів, що відносяться до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону;

• перевезень дітей у віці до двох років;

• перевезень транзитних пасажирів;

• перевезень пасажирів з сервісними квитками;

• перевезень менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Ставка такого збору за кожного пасажира, який літатиме в межах України, може становити 0,5 долара, а в разі міжнародних авіаперельотів – 2 долари. Ставка за кожну тонну вантажу в межах України становитиме 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну – 10 доларів.

Розрахунок розміру державного збору за кожного пасажира і за кожну тонну вантажу буде здійснювати уповноважений орган з питань цивільної авіації щомісяця на підставі інформації про пасажирів, що вилітають з аеропортів України, і про вантажі (за офіційним курсом валют, установленим Національним банком).

Платником за рахунком-фактурою на сплату держмита є авіаперевізник.

Рахунок-фактура на сплату державного збору буде направлятися платнику за факсимільним зв’язком або електронною поштою.