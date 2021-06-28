Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання угоди про спільний авіаційний простір з Україною, Вірменією, Тунісом і Катаром.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

“Сьогодні Рада дала добро на підписання трьох угод про авіацію сусідства – з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоди про повітряний транспорт з Катаром”, – йдеться в повідомленні.

Дані угоди відкриють ринок повітряних перевезень, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів.

“Три угоди про сусідство знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх країн ЄС і приєднають ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти ЄС і будуть застосовувати авіаційні правила ЄС”, – зазначається в повідомленні.

Угода з Катаром відкриє ринок нарівні з усіма 27 державами-членами, модернізуючи правила та стандарти, що існують в даний час для рейсів між Катаром та ЄС. Це перша така угода між ЄС та країною Перської затоки.

Усі чотири угоди містять надійні екологічні, соціальні та добросовісні положення про конкуренцію з потужними механізмами забезпечення, щоб уникнути будь-якого спотворення конкуренції чи інших зловживань.

Рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяють застосовувати цю угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Очікується, що чотири угоди будуть підписані восени 2021 року. Після цього кожна угода повинна бути ратифікована кожною державою-членом ЄС, ЄС та іншою стороною.

Як пише Deutsche Welle, така домовленість допоможе стимулювати розвиток конкуренції на ринку авіаперевезень, а це своєю чергою сприятиме зниженню ціни на квитки. Однак очікувати на різке зниження цін не варто, оскільки через пандемію розвиток цієї галузі обмежений.

Крім того, завдяки цьому нововведенню права українських споживачів захищатимуть, так само як у ЄС. Учасниками спільного авіапростору з ЄС вже є Молдова, Грузія, Ізраїль та ще низка країн.

На рішення Ради ЄС відреагував у Twitter президент України Володимир Зеленський.

“Вдячний Європейській Раді та головуванню Португалії в Раді ЄС у 2021 році за прийняття Угоди про спільний авіапростір між Україною та ЄС. Угода дозволить нашим громадянам отримати дешевші квитки і розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір”, – написав він.