Про це повідомляє пресслужба Ради Євросоюзу.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) буде щотижня складати карту з даними, наданими державами-членами ЄС.

Карти будуть складатися за такими критеріями:

кількість випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів;

кількість тестів на 100 тисяч населення, проведених за останній тиждень (коефіцієнт тестування);

відсоток позитивних тестів, проведених за останній тиждень (коефіцієнт позитивності тесту).

На основі цих даних ECDC буде щотижня публікувати карту країн-членів ЄС з розбивкою по регіонах. Регіони будуть розділені на 4 зони:

зелену, якщо показник нових випадків за 14 днів нижче 25, а відсоток позитивних результатів тестів нижче 4%;

помаранчеву, якщо показник нових випадків за 14 днів нижче 50, але відсоток позитивних результатів тестів становить 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів становить від 25 до 150, а відсоток позитивних результатів тестів нижче 4%;

червону, якщо показник нових випадків за 14 днів становить 50 або вище, а рівень позитивності тестування становить 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів перевищує 150;

сіру, якщо інформації недостатньо або показник тестування нижче 300.

Проте в Раді ЄС вважають, що країни Євросоюзу не повинні відмовляти у в’їзді особам, які подорожують з інших держав-членів. Тобто країни самі можуть ввести обмеження, вимагати тест або карантин при в’їзді, якщо вважатимуть це за необхідне.