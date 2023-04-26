24 квітня в Києві відбулась презентація плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки під назвою "Стійкість, відновлення та відбудова".

Про це інформує пресслужба Ради Європи.

План дій спрямовано на посилення стійкості українських державних установ, посилення демократичного управління і верховенства права та захисту основоположних прав громадян.

Визначений на 2023-2026 роки план підтримуватиме зусилля країни щодо дотримання зобов’язань як держави-учасниці Ради Європи та імплементації євроінтеграційних реформ відповідно до рішення Європейської Ради у червні 2022 року про надання Україні статусу кандидата в ЄС.

“Протягом наступних чотирьох років ми продовжуватимемо працювати з українською владою, щоб задовольнити її потреби та пріоритети, зокрема у сферах конституційного правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей; розвитку незалежного, ефективного та надійного правосуддя; сприяння свободі слова та свободі медіа, посиленні захисту прав національних меншин”, – зазначив д-р Клаус Нойкірх, директор Директорату з координації програм Ради Європи.

Наголошено, що завдяки вже залученим ресурсам станом на 1 січня 2023 року розпочато 18 проєктів, які охоплюють захист прав ВПО та постраждалих від війни людей; документування та розслідування порушень прав людини в умовах війни; боротьба з дискримінацією; підтримка функціонування судової системи; забезпечення свободи медіа й посилення етики та інші.

Як повідомляється, учасники та учасниці засідання неодноразово наголошували на позитивних результатах попередньої співпраці України та Ради Європи щодо запровадження в Україні найкращих європейських практик та стандартів у сфері демократії, прав людини та верховенства права. А також висловили готовність до подальшої роботи в межах нового плану дій задля зміцнення внутрішніх реформ, протидії російській агресії та наближенні до членства в ЄС.