Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3348 проголосували 260 народних депутатів.

Так, наразі обрання слідчих суддів ВАКС можливе лише на один рік (без права переобрання два роки поспіль).

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, така норма “може негативно вплинути на ефективність розгляду справ, оскільки вимагає постійної зміни складу колегій суду”.

Документом пропонується обирати слідчих суддів не на рік, а на три роки, з можливістю повторного переобрання.

Також пропонується скасувати положення, яке не дозволяє бути суддями Вищого антикорупційного суду особам, котрі протягом останніх 10 років працювали в правоохоронних органах і прокуратурі.

Законопроєкт змінює і вимоги до кандидатів на посаду суддів ВАКС. Так, зараз суддями Антикорупційного суду можуть стати особи, які мають не менше п’ятирічного стажу роботи на посаді судді, сім років наукової роботи (при наявності наукового ступеня), сім років адвокатської діяльності. А пропонується, що на посаду судді ВАКС можуть претендувати громадяни України не молодше 30 років і не старше 65 років зі стажем професійної діяльності в сфері права не менше семи років.

Законопроєктом пропонується надати суду право здійснювати управління всіма об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Крім того, документ передбачає створення законодавчих передумов для забезпечення ВАКС приміщенням, яке буде відповідати необхідним вимогам і дозволить безперешкодно здійснювати судочинство.

Згідно з пояснювальною запискою, зараз ВАКС змушений користуватися тимчасовими приміщеннями, які “не відповідають національним і міжнародним стандартам належного розміщення суду”.

Питання з наданням ВАКС приміщення регулюється ще одним законопроєктом, який нардепи підтримали сьогодні в першому читанні (№3350). За нього проголосував 251 народний обранець.

Цим документом пропонується внести зміни до закону України “Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства “Антонов”: доповнити його статтею, згідно з якою частина заборгованості ДП погашається шляхом передачі до сфери управління Антикорупційного суду нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41.