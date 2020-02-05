Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2379 проголосували 374 народних обранця: 233 – від “Слуги народу”, 32 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 23 – від “Європейської Солідарності”, 19 – від “Батьківщини”, 17 – від групи “За майбутнє”, 17 – від “Голосу”, 17 – від групи “Довіра”, 16 позафракційних.

Метою законопроєкту є впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні державний облік лісів було проведено в 1996 і 2011 роках. Зараз актуальної інформації про ліси України немає. При цьому процедура ведення державного лісового кадастру не дозволяє отримати статистично достовірні показники.

Згідно із законопроєктом, порядок проведення національної інвентаризації лісів буде затверджуватися Кабінетом Міністрів.

Особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, мають право під час обстежень перебувати на земельних ділянках всіх форм власності.

Інвентаризація буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначено в розмірі близько 9 млн грн щорічно.