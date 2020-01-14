Про це повідомляє кореспондент #Букви.
За законопроєкт № 2589 проголосував 261 нардеп. Документ був ініційований президентом України Володимиром Зеленським.
Він запропонував Парламенту внести зміни до державного бюджету на 2020 рік і створити Фонд розвитку підприємництва на 2 млрд грн коштом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт “розроблено з метою реалізації програми державної підтримки малого бізнесу в Україні”.
Він передбачає збільшення надходжень до спецфонду держбюджету за рахунок дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямування їх на Фонд розвитку підприємництва.
“У 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах”, – йдеться в пояснювальній записці.
Як зазначив у своєму Telegram прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виділені Парламентом 2 млрд гривень будуть спрямовані на анонсовану Володимиром Зеленським програму доступних кредитів для бізнесу.
“Уряд передбачив 2 млрд грн, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9 % для підтримки мікро- та малого бізнесу. Щойно Верховна Рада підтримала урядовий законопроект № 2589 в цілому — 261 голос “за”! Це — гроші для урядової програми доступних кредитів для мікро- та малого бізнесу за ініціативою президента й Уряду. Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тисяч легальних робочих місць лише у перший рік дії програми”, – наголосив Гончарук.
- 3 грудня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, покликаної стимулювати українців за кордоном повертатися в країну. Програма називається “Повертайся і залишайся”. Перший її етап – доступні кредити для відкриття бізнесу.
- Згодом Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук уточнив, що програма дешевих кредитів запрацює з 1 лютого 2020 року.