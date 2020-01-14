Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт змін до закону про державний бюджет на 2020 рік, що передбачає спрямування 2 млрд гривень на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".

Про це повідомляє кореспондент #Букви.

За законопроєкт № 2589 проголосував 261 нардеп. Документ був ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

Він запропонував Парламенту внести зміни до державного бюджету на 2020 рік і створити Фонд розвитку підприємництва на 2 млрд грн коштом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт “розроблено з метою реалізації програми державної підтримки малого бізнесу в Україні”.

Він передбачає збільшення надходжень до спецфонду держбюджету за рахунок дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямування їх на Фонд розвитку підприємництва.

“У 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах”, – йдеться в пояснювальній записці.

Як зазначив у своєму Telegram прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виділені Парламентом 2 млрд гривень будуть спрямовані на анонсовану Володимиром Зеленським програму доступних кредитів для бізнесу.

“Уряд передбачив 2 млрд грн, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9 % для підтримки мікро- та малого бізнесу. Щойно Верховна Рада підтримала урядовий законопроект № 2589 в цілому — 261 голос “за”! Це — гроші для урядової програми доступних кредитів для мікро- та малого бізнесу за ініціативою президента й Уряду. Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тисяч легальних робочих місць лише у перший рік дії програми”, – наголосив Гончарук.