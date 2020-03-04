Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт №3015 “Про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил)” підтримали 292 народних депутатів.

Документ передбачає здійснення ВСУ заходів, спрямованих на трансформацію органів військового управління всіх рівнів. Зокрема, йдеться про введення окремих посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу ЗСУ, але не з 1 січня 2021 року, як то було передбачено прийнятим у 2018 році законом “Про національну безпеку України”, а вже 27 березня поточного року.

Після поділу начальник Генштабу буде підпорядковуватися головнокомандувачу. Зараз посаду головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу обіймає Руслан Хомчак.