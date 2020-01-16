Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За нього проголосували 348 депутатів.
”
Метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження теперішньої ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об’єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої країни й зусиллях України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні “, – йдеться в заяві.
Відзначається, що робота української делегації в сесії є необхідним кроком для сприяння виконанню зобов’язань з боку України як повноправного члена Ради Європи. Також в пояснювальній записці до документа йдеться, що Україна сумлінно дотримується взятих зобов’язань.
Фото: “Букви”
Найближча сесія ПАРЄ запланована на 27-31 січня в Страсбурзі (Франція).
- Голова Комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна прийняла рішення не брати участь в найближчій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
- Раніше в Раді визначились зі складом української делегації в ПАРЄ.
- Головою делегації України в ПАРЄ обрали депутатку від партії “Слуга народу” Єлизавету Ясько.