Верховна Рада доручила українській делегації надати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За нього проголосували 348 депутатів.

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Метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження теперішньої ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об’єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої країни й зусиллях України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні “, – йдеться в заяві.

Відзначається, що робота української делегації в сесії є необхідним кроком для сприяння виконанню зобов’язань з боку України як повноправного члена Ради Європи. Також в пояснювальній записці до документа йдеться, що Україна сумлінно дотримується взятих зобов’язань.

Фото: “Букви”

Найближча сесія ПАРЄ запланована на 27-31 січня в Страсбурзі (Франція).