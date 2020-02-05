Верховна Рада визнала таким, що втратив чинність, закон " Про Стройовий статут Збройних сил України".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 2466 в першому читанні підтримали 300 нардепів, у другому – 278.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності з метою досягнення критеріїв, необхідних для членства в Альянсі.

Завданнями документа є:

• приведення нормативно-правових актів України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО (шляхом внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів із питань, які регулюються Строєвим статутом ЗСУ);

• визначення повноважень Міністерства оборони встановлювати порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду і так далі; визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї і зі зброєю.

Кабінет Міністрів до 1 березня 2020 року має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законопроєктом.

Закон набуде чинності з 1 березня цього року.