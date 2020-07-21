Народні депутати сьогодні на позачерговому засіданні Парламенту схвалили в першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 248 нардепів.

Законопроєкт, зокрема, на 10 років змінює процедуру закупівель за рахунок державного або регіональних бюджетів, що стосуються чотирьох областей машинобудування: залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна техніка і спецтехніка, а також енергетичне машинобудування.

Проєкт документу встановлює перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов’язковим при проведенні державних закупівель на рівні 25-40 %. На тендерах буде віддаватися перевага учасникам торгів з виробництвом в Україні та з певної кількості українських деталей.

Відповідно до законопроєкту, ступінь локалізації – це питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва в собівартості предмета закупівлі, який буде визначається уповноваженим органом в порядку і за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів.

Слід зазначити, що раніше в Європейському союзі розкритикували цей законопроєкт.

У листі голови представництва Європейського Союзу Матті Маасікаса до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зазначається, що в ЄС занепокоєні з приводу сумісності законопроєкту зі зобов’язаннями України щодо державних закупівель у межах Угоди про асоціацію Україна-ЄС і Угоди СОТ про державні закупівлі. Обидва правові інструменти спираються на принципи рівного ставлення, недискримінації та прозорості у царині державних закупівель згідно зі ст. IV Угоди СОТ і ст. 151 (1) Угоди про асоціацію.