Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за продаж дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в них.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3628 проголосували 272 народні депутати. Його ініціатором є Кабінет Міністрів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою документа “є збереження життя і здоров’я дітей, запобігання випадкам продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах”.

Законопроєктом, зокрема, пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Документ пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років (на рівні з традиційними тютюновими виробами).

Законопроєктом передбачено запровадження з 1 січня 2021 року адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі електронними сигаретами та рідинами, використовуваними в таких сигаретах.

Так, за порушення правил торгівлі тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються в них, пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями передбачені штрафи в розмірі від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або від 6800 до 13 600 грн (раніше було від 100 до 400 мінімумів, про електронні сигарети не йшлося). Таке покарання, зокрема, буде передбачено і за продаж зазначених товарів особам, які не досягли 18 років.

Торгівлю вищевказаними предметами з рук хочуть карати таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаного від продажу цих товарів.

Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, на неї чекає штраф у розмірі 13 600 – 23 800 грн (від 800 до 1400 мінімумів доходів громадян) з конфіскацією предметів торгівлі.