Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.
Уточнюється, що метою законопроекту є підтримка культури, туризму, креативних індустрій, малого і середнього бізнесу в зв’язку з встановленими обмежувальних карантинних заходів через поширення епідемії коронавірусу.
Законопроектом пропонується забезпечити право отримання творчих авторських винагород особисто, або ж через акредитовані організації колективного управління.
Уточнюється, що даний законопроект підтримали 260 народних депутатів.
- У народного депутата від “Слуги народу” Максима Ткаченка під час голосування загорівся пульт.