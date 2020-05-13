Верховна Рада прийняла за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу в зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Уточнюється, що метою законопроекту є підтримка культури, туризму, креативних індустрій, малого і середнього бізнесу в зв’язку з встановленими обмежувальних карантинних заходів через поширення епідемії коронавірусу.

Законопроектом пропонується забезпечити право отримання творчих авторських винагород особисто, або ж через акредитовані організації колективного управління.

Уточнюється, що даний законопроект підтримали 260 народних депутатів.