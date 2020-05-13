У народного депутата від "Слуги народу" Максима Ткаченка під час голосування загорівся пульт.

Відео інциденту опублікували кілька народних депутатів.

Через інцидент спікер Парламенту Дмитро Разумков оголошував перерву на 30 хвилин з “технічних причин”.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від “СН” Олександр Качура, внаслідок загоряння пішов дим.

“У нардепа від “Слуги”, Максима Ткаченка загорівся пульт прямо під час голосування. Пішов дим. У залі товкучка. Оголошено перерву на 30 хвилин”, – написав він.

Відео опублікував і нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко, зазначивши, що “вже залізо не витримує турборежиму”.

Загорелась зелёная кнопка Слуги Максима Ткаченко. Уже железо не выдерживает турборежим. Нет дыма без огня! Опубліковано Олексієм Гончаренком Середа, 13 травня 2020 р.

Через приблизно 15 хвилин Разумков відновив засідання, оголосивши, що технічна несправність ліквідована.

“Були технічні проблеми з пультом, зараз він замінений, продовжуємо нашу роботу”, – зазначив він.

Перепрацювали вже…зелена кнопка загорілася Опубліковано Ярославом Железняком Середа, 13 травня 2020 р.