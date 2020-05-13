Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про "Про внесення змін до Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Законопроєктом передбачено спрощення реєстрації громадських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, внесення змін у символіку організацій, а також змін даних про фізичну особу-підприємця, яка є особою з інвалідністю.

При цьому в законопроєкті також пропонується додати положення про право державних реєстраторів отримати винагороду користуючись з тих коштів, які були отримані за стягнення адміністративних зборів. Винагороду пропонується встановити в розмірах не менше 10 відсотків від конкретного збору.

Уточнюється, що за прийняття законопроєкту за основу проголосували 277 народних депутатів.