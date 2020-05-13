Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.
Законопроєктом передбачено спрощення реєстрації громадських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, внесення змін у символіку організацій, а також змін даних про фізичну особу-підприємця, яка є особою з інвалідністю.
При цьому в законопроєкті також пропонується додати положення про право державних реєстраторів отримати винагороду користуючись з тих коштів, які були отримані за стягнення адміністративних зборів. Винагороду пропонується встановити в розмірах не менше 10 відсотків від конкретного збору.
Уточнюється, що за прийняття законопроєкту за основу проголосували 277 народних депутатів.
- Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №3354 “Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати”.