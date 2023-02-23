Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко від “Європейської Солідарності” та Ярослав Железняк від “Голосу”.
За це проголосували 234 депутати.
У змінах до закону під час дії воєнного стану пропонують заборонити депутатам поширювати інформацію про пленарні засідання протягом години після їх закриття або оголошення перерви. Це стосується часу, місця, перебігу і результатів проведення або продовження засідання.
Крім того, Верховна Рада може без обговорення ухвалити рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях на термін до п’яти днів. Протягом цього терміну народному депутату, який порушив регламент, не виплачується заробітна плата і не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.
Гончаренко наголосив, що співавторами законопроєкту є нардепи Юрій Бойко та Нестор Шуфрич, які раніше входили до складу вже забороненої проросійської “Опозиційної Платформи – За Життя”. Загалом ініціаторами документа стали 140 народних депутатів, зокрема і спікер Ради Руслан Стефанчук.
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