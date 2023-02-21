До Верховної Ради на голосування понад пів року не виносять поданий президентом Володимиром Зеленським проєкт постанови про застосування секторальних економічних санкцій проти Росії. Указ вийшов ще 5 серпня 2022 року.

Про це повідомила група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на відповідь Апарату ВР.

Стосовно їхнього запровадження РНБО ухвалила рішення влітку, того ж дня на президентському сайті оприлюднили відповідний указ. Протягом минулого року парламентарі не голосували за жодні секторальні санкції проти Росії.

Відповідно до вимог Закону України “Про санкції” депутати мали 48 годин на голосування після внесення президентом до парламенту проєкту постанови про секторальні санкції. Згідно з указом Зеленського секторальні економічні санкції мали строком на 10 років заборонити: