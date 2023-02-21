Про це повідомила група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на відповідь Апарату ВР.
Стосовно їхнього запровадження РНБО ухвалила рішення влітку, того ж дня на президентському сайті оприлюднили відповідний указ. Протягом минулого року парламентарі не голосували за жодні секторальні санкції проти Росії.
Відповідно до вимог Закону України “Про санкції” депутати мали 48 годин на голосування після внесення президентом до парламенту проєкту постанови про секторальні санкції. Згідно з указом Зеленського секторальні економічні санкції мали строком на 10 років заборонити:
- виведення капіталу з України на користь Росії, фізичних та юридичних осіб РФ або осіб, що повʼязані з Росією;
- участь у приватизації, оренді державного майна особам, пов’язаним з РФ;
- користування надрами особам, повʼязаним із РФ;
- публічні закупівлі товарів походженням з РФ, а також товарів, робіт і послуг в осіб, повʼязаних з державою-агресором;
- заходження суден та літаків, пов’язаних з РФ;
- придбання цінних паперів, емітентами яких є особи, повʼязані з державою-агресором;
- припинення видачі готівки за платіжними картками, емітованими особами, пов’язаними з державою-агресором;
- видача дозволів та ліцензій НБУ на інвестиції у РФ;
- передача технологій та прав інтелектуальної власності особам з РФ;
- набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.
Аналітики вважають, що затягування з ухваленням секторальних санкцій підриває засади санкційної політики проти країни-агресора. На їхню думку, подібне створює ризики для територіальної цілісності, а також сфер публічних закупівель, приватизації держмайна, користування надрами, націоналізації російських активів в Україні тощо.
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