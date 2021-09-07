Про це повідомила його прессекретарка Ольга Туній.
Засідання скликається на вимогу 153 народних депутатів. Воно розпочнеться відразу після завершення чергового.
На порядку денному – проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).
Народний депутат від “Європейської Солідарності“ Олексій Гончаренко наголосив, що статус MNNA не заважає Україні йти до НАТО.
“І голосування за мій проєкт звернення у Раді слугуватиме важливим сигналом для Росії і світу про наш цивілізаційний вибір. Також надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі“, – додав він.
- Сьогодні, 7 вересня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив шосту сесію Верховної Ради IX скликання.