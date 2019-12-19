Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, згідно з яким Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) буде підпорядковуватися безпосередньо Уряду.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2490-1 проголосували 265 нардепів.

Документ покликаний привести у відповідність до вимог Конституції України норми закону про НКРЕКП, які були визнані неконституційними на підставі рішення Конституційного суду.

Пропонується визначити комісію як постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабміном (як цього вимагали в Конституційному суді).

Законопроєкт передбачає призначення членів конкурсної комісії по відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП, членів НКРЕКП – за результатами відкритого конкурсу.

Необхідний для члена регулятора досвід скорочується з 5 до 3 років.

Документ забороняє звільняти членів Нацкомісії, якщо Уряд склав свої повноваження перед новообраною Верховною Радою, а також у разі прийнятої відставки Кабміну чи формування нового складу КМУ.

Законопроєктом встановлено, що регулятор підзвітний Верховній Раді України. Щорічно, до 1 червня, НКРЕКП повинна подавати в ВР звіт про свою діяльність.

Раніше в КСУ дійшли висновку, що непідпорядкування НКРЕКП Кабміну не узгоджується з Конституцією. Так, комісія була створена указом п’ятого президента Петра Порошенка від 2014 року. В Конституційному суді з даного приводу відзначали, що повноваження глави держави і Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії, як і право президента призначати членів НКРЕКП Конституцією не передбачені.