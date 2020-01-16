Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо передбачення можливості "Укравтодору" здійснювати запозичення під державні гарантії.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 337 народних депутатів України.

Законом передбачається в 2020 році залучати кредитні кошти комерційних банківських структур під державні гарантії.

Проект закону № 2661 передбачає внести зміни до пункту 3 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України щодо передбачення можливості для Державного агентства автомобільних доріг України здійснювати запозичення під державні гарантії, шляхом виключення для “Укравтодору” застосування частини четвертої статті 17 Бюджетного кодексу України, що блокувала для агентства таку можливість.

Фото: “Букви”