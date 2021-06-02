Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, після виступів та оголошень народні обранці розглянуть у першому читанні проєкт закону про нову методологію розрахунку прожиткового мінімуму.
Крім цього, нардепи планують розглянути у першому читанні законопроєкти: щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, котрі постраждали від коронавірусної хвороби; щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини; щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні; про антидопінгову діяльність у спорті тощо.
Народні обранці також мають намір розглянути питання щодо низки ратифікацій, а також проєкти постанов про призначення позачергових виборів сільських і селищних голів, встановлення меж і перейменування населених пунктів.
- У лютому цього року в соцмережах і на центральних телеканалах прогриміла новина про отруєння школярок спазмолітиками в Боярці Київської області. Подібна ситуація склалася і в Умані (Черкаська область). #Букви розповідали, що відомо про ці випадки і про челендж у соцмережах, що нібито спонукав підлітків вживати таблетки.