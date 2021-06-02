Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку законопроєктів, серед яких – документ про заборону продажу ліків дітям.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, після виступів та оголошень народні обранці розглянуть у першому читанні проєкт закону про нову методологію розрахунку прожиткового мінімуму.

Крім цього, нардепи планують розглянути у першому читанні законопроєкти: щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, котрі постраждали від коронавірусної хвороби; щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини; щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні; про антидопінгову діяльність у спорті тощо.

Народні обранці також мають намір розглянути питання щодо низки ратифікацій, а також проєкти постанов про призначення позачергових виборів сільських і селищних голів, встановлення меж і перейменування населених пунктів.