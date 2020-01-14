Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт №2426, спрямований на спрощення проведення операцій з металобрухтом та детінізацію ринку металургійної сировини.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації операцій з металобрухтом)” був підтриманий комітетом з питань економічного розвитку.

Голова комітету Дмитро Наталуха, доповідаючи рішення Комітету, зазначив, що законопроєкт необхідний для модернізації всіх етапів та порядку здійснення операцій з металобрухтом та спрощення процедури прийому металобрухту від населення. Останнє, за словами Наталуха, сприятиме виведенню ринку металобрухту з тіні. Рішення комітету підтримали 313 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, його метою є усунення неузгодженостей та недоліків законодавства щодо операцій з металобрухтом, які створюють складні умови для легального ведення бізнесу.

Зокрема, пропонується скасування застарілої системи поділу металобрухту на побутовий та промисловий й пов’язаних з нею обмежень. Зазначається, що такий поділ дозволяє правоохоронцями зловживати повноваженнями та пред’являти безпідставні претензії до легальних пунктів прийому металобрухту.

Законопроєктом також передбачено внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які покажуть зміни, пов’язані зі скасуванням класифікації металобрухту на “побутовий” та “промисловий”.

Також передбачено спрощення порядку здійснення операцій з металобрухтом та зменшення вимог до оформлення таких операцій суб’єктами господарювання. Зокрема, йдеться про скасування заборони для підприємців оплачувати сировину готівкою.

Крім цього, законопроєкт спрямований на усунення подвійного державного контролю здійснення операцій з металобрухтом: права на обстеження таких підприємства пропонується позбавити місцеві державні адміністрації.

До того ж пропонується спростити вимоги до підприємців, які займаються лише заготівлею металобрухту без його фактичного перероблювання.