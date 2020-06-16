Верховна Рада України сьогодні на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт № 3377, що спрямований на підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з карантином через поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 343 народних депутати.

“Законопроєкт розроблений з метою актуалізації, вдосконалення правових відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19”, – йдеться в пояснювальній записці.

Закон запроваджує зменшення плати за оренду майна на вимогу закладу культури, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, упродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та заборони.

Журналісту телерадіоорганізації надається право після пред’явлення редакційного посвідчення чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження, надані телерадіоорганізацією, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію чи надзвичайний стан.

Також законом тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19, зупиняється ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, до 31 грудня 2020 року звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Крім того, до кінця року суб’єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, надається державна допомога.