Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, пов’язаний із завершенням реформи органів прокуратури.

Про це повідомляють #Букви.

За документ №5157 проголосували 293 нардепи.

Метою законопроєкту є “урегулювання питань, пов’язаних із завершенням реформи органів прокуратури, та забезпечення своєчасного початку діяльності органу, що здійснює дисциплінарні провадження стосовно прокурорів, а також Ради прокурорів України”.

Законопроєктом передбачено:

• безальтернативну обов’язковість проходження атестації для можливості обіймання посади прокурора в Офісі генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі (у тому числі у разі поновлення на посадах за рішеннями судів);

• тимчасові процедури для завершення розпочатих до 01.09.2021 року процедур добору та дисциплінарного провадження (тобто проєкт закону №5157 розширює атестацію прокурорів за межі перехідного періоду, дія якого завершується 1 вересня 2021 року);

• постійність дії кадрових комісій Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів;

• надання права генеральному прокурору України приймати рішення про скликання Всеукраїнської конференції прокурорів (для відновлення діяльності органів прокурорського самоврядування).

Крім того, народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт №5158, який стосується механізму добору прокурорів в Україні. За цей документ проголосували 276 нардепів.

Законопроєктом пропонується:

1) виключити вимогу до кандидатів на посаду прокурора щодо наявності дворічного стажу роботи в галузі права;

2) надати можливість здобуття безпосередньо в прокуратурі необхідного стажу роботи в галузі права для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури;

3) встановити дві стадії спеціальної підготовки:

• первинної, яка проводиться в Тренінговому центрі прокурорів України і під час якої кандидати вивчають основи організації роботи в органах прокуратури, правила прокурорської етики, тощо;

• стажування на посаді прокурора-стажиста, на яку кандидат призначається за результатами конкурсу згідно із рейтингом, отриманому за результатами кваліфікаційного іспиту;

4) скоротити термін спеціальної підготовки;

5) кінцеве рішення про успішність або неуспішність спеціальної підготовки, припинення участі особи у доборі прийматиме Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (з можливістю судового оскарження негативного рішення);

6) визначити Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів органом, що здійснює дисциплінарне провадження.

Крім того, з метою оптимізації керівного складу Офісу генпрокурора пропонується зменшити кількість посад: замість передбачених двох перших заступників та необмеженої кількості заступників встановити, що генеральний прокурор має першого заступника та не більше п’яти заступників (у тому числі заступника генерального прокурора – керівника САП).