Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідний документ підтримали у четвер 319 народних депутатів.

Законопроєктом передбачається внесення ряду змін до Закону України “Про політичні партії в Україні”.

Проєктом, зокрема, передбачається заміна “паперової” фінансової звітності партій електронною звітністю. Після створення та запуску НАЗК електронної системи звітності, уповноважені представники партій матимуть змогу заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті НАЗК та надсилати їх до НАЗК засобами відповідної електронної системи. Це дасть змогу зменшити навантаження на представників партій, відповідальних за складання і подання фінансової звітності.

З метою спрощення процедури складання фінансової звітності партій та запобігання виникненню неоднозначних тлумачень, пов’язаних з віднесенням фінансової інформації до тих чи інших розділів фінансового звіту, законопроєктом пропонується визначити загальну структуру звітів та принципи відображення фінансової інформації у відповідних розділах фінансових звітів.

Проєктом пропонується вилучити норму чинного Закону “Про політичні партії в Україні”, яка передбачає обов’язковість заповнення та подання до банків донорами партій заяв про відповідність здійснюваних внесків на підтримку партій встановленим обмеженням щодо розміру та джерел відповідних внесків.

Проєктом передбачено можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, у тому числі онлайн, за умови, що такі системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Документом ом пропонується виключити із Закону “Про політичні партії в Україні” положення, згідно з яким забороняється здійснення внесків на підтримку партій особами, які мають непогашений податковий борг — незалежно від розміру такого боргу, а також положення чинного Закону, за яким здійснення внесків забороняється юридичними особами, бенефіціарами яких є народні депутати України та депутати місцевих рад.

Законопроєктом пропонується чітко визначити предмет внутрішньопартійних фінансових аудитів та незалежних зовнішніх фінансових аудитів партій, що сприятиме належній верифікації фінансової звітності перед її перевіркою НАЗК.