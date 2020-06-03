Прийнятий закон про зміни знаходиться на офіційному сайті парламенту під номером 3194.
Зміни вносяться в 340-у і 359-у статті Митного кодексу, що встановлюють, які офіційні посади, члени їх сімей, які перебувають разом з ними, і їх багаж звільняються від огляду на кордоні.
Також зміни стосуються 456-ї і 457-ї статей кодексу, які встановлюють, що порядок проведення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також переміщення товарів під негласним контролем здійснюється за узгодженням з певними відомствами.
Прийняті зміни полягають у технічній заміні слів “Верховний Суд України”, “Генеральний прокурор України” і “Генеральна прокуратура України” словами “Верховний Суд”, “Генеральний прокурор” і “Офіс Генерального прокурора” відповідно.
Таким чином зміни до законопроекту встановлюють, що судді Верховного суду, Генеральний прокурор, члени їх сімей, які перебувають разом з ними, і їх багаж, звільняються від огляду на кордоні, а порядок поставки наркотичних речовин повинен здійснюватися за узгодженням з Офісом генерального прокурора.
- 17 березня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Ірину Венедіктову генеральним прокурором.