Верховна Рада прийняла зміни до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою.

Прийнятий закон про зміни знаходиться на офіційному сайті парламенту під номером 3194.

Зміни вносяться в 340-у і 359-у статті Митного кодексу, що встановлюють, які офіційні посади, члени їх сімей, які перебувають разом з ними, і їх багаж звільняються від огляду на кордоні.

Також зміни стосуються 456-ї і 457-ї статей кодексу, які встановлюють, що порядок проведення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також переміщення товарів під негласним контролем здійснюється за узгодженням з певними відомствами.

Прийняті зміни полягають у технічній заміні слів “Верховний Суд України”, “Генеральний прокурор України” і “Генеральна прокуратура України” словами “Верховний Суд”, “Генеральний прокурор” і “Офіс Генерального прокурора” відповідно.

Таким чином зміни до законопроекту встановлюють, що судді Верховного суду, Генеральний прокурор, члени їх сімей, які перебувають разом з ними, і їх багаж, звільняються від огляду на кордоні, а порядок поставки наркотичних речовин повинен здійснюватися за узгодженням з Офісом генерального прокурора.