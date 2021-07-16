Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5286 проголосували 308 народних депутатів.

День відповідальності людини відзначатиметься в Україні 19 жовтня.

“Установити в Україні Всеукраїнський День відповідальності людини, який відзначати щорічно 19 жовтня”, – йдеться в постанові.

Рада встановила цей день з огляду на “необхідність якісного перетворення українського суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності”, а також для вшанування пам’яті Богдана Гаврилишина, автора “Декларації відповідальності людини”.

Богдан Гаврилишин – український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат, колишній член Римського клубу, президент Фонду Богдана Гаврилишина.

Він народився 19 жовтня 1926 року в містечку Коропець Тернопільської області (саме тому цю дату було обрано для святкування Дня відповідальності людини).

Гаврилишин був відомим у світі вченим, членом Римського клубу, Світової академії мистецтв та науки, Міжнародної академії менеджменту, співзасновником бізнес-школи “МІМ-Київ”, Міжнародного інституту менеджменту в Індії (“МІМ-Делі”), співзасновником Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Крім того, Гаврилишин – автор книг “Залишаюсь українцем”, “Дороговказами в майбутнє. До ефективних суспільств”, радник першого президента України (Леоніда Кравчука), 4-х голів Верховної Ради та 3-х прем’єрміністрів.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, у 2014 році Гаврилишин створив змістовний та лаконічний документ – “Декларацію відповідальності людини”, у 15 пунктах якої “відобразив різні рівні відповідальності, які можуть стати дороговказами до більш демократичного, інклюзивного та ефективного суспільства з точки зору гуманістичних цінностей”.

Гаврилишин пішов з життя у жовтні 2016 року. Цього року виповнюється 95 років з дня його народження.