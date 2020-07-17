Верховна Рада сьогодні на засіданні підтримала останову "Про утворення та ліквідацію районів".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 238 депутатів.

Згідно з постановою, в Україні ліквідовуються існуючі 490 районів та утворюються 136 нових районів.

Зокрема, передбачено утворити:

1) 10 районів в Автономній Республіці Крим;

2) 5 районів у Вінницькій області;

3) 4 райони у Волинській області;

4) 6 районів у Дніпропетровській області;

5) 8 районів у Донецькій області;

6) 4 райони у Житомирській області;

7) 5 районів у Закарпатській області;

8) 5 районів у Запорізькій області;

9) 5 районів в Івано-Франківській області;

10) 7 районів у Київській області;

11) 4 райони у Кіровоградській області;

12) 8 районів у Луганській області;

13) 7 районів у Львівській області;

14) 4 райони у Миколаївській області;

15) 6 районів в Одеській області;

16) 4 райони у Полтавській області;

17) 4 райони у Рівненській області;

18) 5 районів у Сумській області;

19) 3 райони у Тернопільській області;

20) 7 районів у Харківській області;

21) 3 райони у Херсонській області;

22) 5 районів у Хмельницькій області;

23) 4 райони у Черкаській області;

24) 3 райони у Чернівецькій області;

25) 4 районів у Чернігівській області.

Згідно з документом, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

Слід зазначити, що постановою встановлено, що вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих відповідно до пункту 3 цієї Постанови, не проводяться.