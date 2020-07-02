Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, люди вийшли на акцію протесту, щоб запобігти ліквідації Васильківського району в рамках ініціативи Кабміну.

Активісти принесли з собою плакати: “Ні примусовій децентралізації”, “Не дамо знищити Васильківський район”, “Васильків проти примусового поділу територій” та інші. Також учасники мітингу принесли під Раду труну.

Варто зазначити, що народним депутатом по 94 округу Київської області (Обухів, Васильків і відповідні райони) є Олександр Дубинський. Активісти заявляють, що не хочуть його бачити, як свого представника в Парламенті і вимагають скласти мандат.

“Він грубіян і не людина слова. Треба йому зараз скласти мандат і все. Ми його викреслюємо з Василькова, ми не хочемо такого депутата. Геть Дубинського, геть. Ми вимагаємо геть його з депутатів, щоб таку людину ми навіть не знали. Він, коли хотів, щоб за нього проголосували, ходив по домівках – людям гроші давав, підкуповував всіх людей”, – заявила в коментарі #Буквам одна з учасниць акції.