Про це повідомляється на сайті парламенту.
19 травня парламентарі планують розглянути зміни до закону про харчові продукти, кормах, побічних продуктах тваринного походження, проєкт закону про функціонування аграрних розписок, а також кілька постанов.
До порядку пропонується включити законопроєкт щодо фінансових послуг в галузі поштового зв’язку.
У першому читанні парламент розгляне оптимізацію дорожнього будівництва і вдосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності, зміни до Повітряного кодексу та Кодексу законів про працю.
20 травня – зміни до Земельного кодексу щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, а також визначення вищих спеціалізованих судів суб’єктами управління об’єктами державної власності.
У другому читанні розглянуть проєкти законів про заснування бізнес-омбудсмена.
Повторно нардепи розглянуть законопроєкт щодо удосконалення пенсійного забезпечення.
21 травня заплановане розгляд документів про протимінної діяльності в Україні, щодо підвищення ефективності роботи Національної громадської телерадіокомпанії і щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.
Також Рада розгляне законопроєкти щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності, про сільськогосподарську кооперацію і про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.
На порядку денному проєкти законів про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і про надання права безкоштовної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Законопроєкти про акціонерні товариства та митний тариф розглянуть в першому читанні.
22 травня – відбудеться традиційна година запитань до уряду.
Крім того, Парламент розгляне в другому читанні визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
А ще в першому читанні розглянуть підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги для дітей-сиріт.
- Голова Верховної Ради України заявив, що парламент продовжував працювати під час карантину.