Верховна Рада сьогодні, 18 травня, виходить з карантину. На цьому тижні парламентарі планують розглянути законопроєкти з питань громадянства, зміни до Земельного кодексу, а також щодо удосконалення пенсійного забезпечення.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

19 травня парламентарі планують розглянути зміни до закону про харчові продукти, кормах, побічних продуктах тваринного походження, проєкт закону про функціонування аграрних розписок, а також кілька постанов.

До порядку пропонується включити законопроєкт щодо фінансових послуг в галузі поштового зв’язку.

У першому читанні парламент розгляне оптимізацію дорожнього будівництва і вдосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності, зміни до Повітряного кодексу та Кодексу законів про працю.

20 травня – зміни до Земельного кодексу щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, а також визначення вищих спеціалізованих судів суб’єктами управління об’єктами державної власності.

У другому читанні розглянуть проєкти законів про заснування бізнес-омбудсмена.

Повторно нардепи розглянуть законопроєкт щодо удосконалення пенсійного забезпечення.

21 травня заплановане розгляд документів про протимінної діяльності в Україні, щодо підвищення ефективності роботи Національної громадської телерадіокомпанії і щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

Також Рада розгляне законопроєкти щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності, про сільськогосподарську кооперацію і про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

На порядку денному проєкти законів про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і про надання права безкоштовної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Законопроєкти про акціонерні товариства та митний тариф розглянуть в першому читанні.

22 травня – відбудеться традиційна година запитань до уряду.

Крім того, Парламент розгляне в другому читанні визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

А ще в першому читанні розглянуть підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги для дітей-сиріт.